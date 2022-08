Da Juve - Roma alla sfida tra Gattuso e Simeone in Liga, le 5 sfide top del weekend (Di venerdì 26 agosto 2022) Era il 7 novembre 2018, Juventus - Manchester United di Champions. Lo Stadium assordò José Mourinho, gli fece sentire il fragore dei nemici, insulti e quant'altro. Lo United vinse per 2 - 1 con un ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 agosto 2022) Era il 7 novembre 2018,ntus - Manchester United di Champions. Lo Stadium assordò José Mourinho, gli fece sentire il fragore dei nemici, insulti e quant'altro. Lo United vinse per 2 - 1 con un ...

romeoagresti : Contatto #Juve-#Roma per #Zakaria: i giallorossi hanno sondato questa pista con la formula del prestito. Al tempo s… - FBiasin : - La #Roma per fare Belotti ha preteso di fare spazio. - La #Juve ragiona sui costi di Depay. - L’#Inter questiona… - _Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - Roma_Da_Saronno : @acffiorentina Portatela a casa, perché se aspettiamo Milan Inter e Juve che vincano qualcosa in Europa in epoca moderna stiamo freschi?? - Gazzetta_it : Da Juve-Roma alla sfida tra Gattuso e Simeone in Liga, le 5 sfide top del weekend -