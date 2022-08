Cristiano Ronaldo vuole la Champions: è stato offerto a Napoli e Milan (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo non vuole perdere la Champions League. La competizione che ha regalato al campione portoghese le notti più esaltanti della sua carriera e dove CR7 guida la classifica marcatori all-time con 140 gol, davanti a Lionel Messi che di reti nel torneo ne ha realizzate 125. Proprio per non correre il rischio di perdere il primato come giocatore più prolifico di sempre nel più prestigioso torneo del Vecchio Continente, la superstar di Madeira sta facendo di tutto per lasciare il Manchester United (che quest’anno disputerà l’Europa League). Jorge Mendes, il re dei procuratori che cura gli interessi di Ronaldo, sta sondando il mercato per capire se ci sono i margini per portare il suo assistito in una delle 32 squadre che giocano la Champions. Operazione non semplice a cinque ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022)nonperdere laLeague. La competizione che ha regalato al campione portoghese le notti più esaltanti della sua carriera e dove CR7 guida la classifica marcatori all-time con 140 gol, davanti a Lionel Messi che di reti nel torneo ne ha realizzate 125. Proprio per non correre il rischio di perdere il primato come giocatore più prolifico di sempre nel più prestigioso torneo del Vecchio Continente, la superstar di Madeira sta facendo di tutto per lasciare il Manchester United (che quest’anno disputerà l’Europa League). Jorge Mendes, il re dei procuratori che cura gli interessi di, sta sondando il mercato per capire se ci sono i margini per portare il suo assistito in una delle 32 squadre che giocano la. Operazione non semplice a cinque ...

