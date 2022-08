Cristiano Ronaldo: palmares da paura, ma divide i tifosi del Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo può essere un giocatore del Napoli, a 37 anni il fuoriclasse portoghese cerca un club in cui andare a giocare la Champions League e quella partenopea sembra la piazza ideale. Parole importanti per il possibile acquisto sono arrivate da Mario Rui, difensore del Napoli e primo tifoso di Ronaldo. La trattativa sembra veramente ai limiti del fantacalcio, ma quando c’è di mezzo il potentissimo Jorge Mendes, niente sembra irrealizzabile. Ma l’arrivo del campione di Madeira in azzurro divide molto i tifosi del Napoli, nonostante il palmares di Cristiano Ronaldo sia fantastico tanto che ci vuole una calcolatrice per contare quelli vinti a titolo personali e quelli vinti con i vari club con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022)può essere un giocatore del, a 37 anni il fuoriclasse portoghese cerca un club in cui andare a giocare la Champions League e quella partenopea sembra la piazza ideale. Parole importanti per il possibile acquisto sono arrivate da Mario Rui, difensore dele primo tifoso di. La trattativa sembra veramente ai limiti del fantacalcio, ma quando c’è di mezzo il potentissimo Jorge Mendes, niente sembra irrealizzabile. Ma l’arrivo del campione di Madeira in azzurromolto idel, nonostante ildisia fantastico tanto che ci vuole una calcolatrice per contare quelli vinti a titolo personali e quelli vinti con i vari club con ...

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - FrankKhalidUK : Both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo are patriotic. ???????? - xmyricaex : RT @GA7_Official: Su Cristiano Ronaldo sono indeciso, la testa mi dice no, ma il cuore mi dice SIUUUUUUUUM - newromantici : Napoletani e juventini che si augurano Cristiano Ronaldo a vicenda what in the multiverse is this -