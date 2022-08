Cristiano Ronaldo-Napoli, Mendes pronto a proporre un’offerta clamorosa: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Giungono delle importanti novità in merito alla vicenda Ronaldo-Osimhen. Come riportato da Tuttosport, infatti, Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo al Napoli in cambio di Victor Osimhen al Manchester United per 100 milioni di euro. Cristiano Ronaldo arriverebbe a Napoli con la formula del prestito secco fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United, anche se il club inglese ha un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno. Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images) Nel frattempo, secondo quanto riferito da Paolo Bargiggia, noto giornalista esperto di calciomercato, Jorge Mendes, agente di CR7, si sarebbe impegnato a portare al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Giungono delle importanti novità in merito alla vicenda-Osimhen. Come riportato da Tuttosport, infatti, Jorgeavrebbe propostoalin cambio di Victor Osimhen al Manchester United per 100 milioni di euro.arriverebbe acon la formula del prestito secco fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United, anche se il club inglese ha un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno.(Photo by Michael Regan/Getty Images) Nel frattempo, secondo quanto riferito da Paolo Bargiggia, noto giornalista esperto di calciomercato, Jorge, agente di CR7, si sarebbe impegnato a portare al ...

