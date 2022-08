Cristiano Ronaldo, Marca: l’ipotesi più accreditata è il ritorno allo Sporting Lisbona (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United. Sul suo futuro, però, aleggiano ancora molti dubbi ed il calciomercato sta per volgere al termine. A fare chiarezza ci ha provato il quotidiano spagnolo ‘Marca‘, spiegando come attualmente la strada più percorribile sia un ritorno allo Sporting Lisbona. “Il grande obiettivo di CR7 è il Mondiale. Ad oggi vuole giocare ed essere felice” scrive Marca. L’agente dell’asso di Madeira, Jorge Mendes, sta lavorando ininterrottamente per trovare la migliore soluzione per il suo assistito. Offerto di fatto a tutti i club di spicco che giocheranno la Champions League, tra cui Napoli e Marsiglia, un suo ritorno a casa, allo Sporting, sembra essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022)è sempre più lontano dal Manchester United. Sul suo futuro, però, aleggiano ancora molti dubbi ed il calciomercato sta per volgere al termine. A fare chiarezza ci ha provato il quotidiano spagnolo ‘‘, spiegando come attualmente la strada più percorribile sia un. “Il grande obiettivo di CR7 è il Mondiale. Ad oggi vuole giocare ed essere felice” scrive. L’agente dell’asso di Madeira, Jorge Mendes, sta lavorando ininterrottamente per trovare la migliore soluzione per il suo assistito. Offerto di fatto a tutti i club di spicco che giocheranno la Champions League, tra cui Napoli e Marsiglia, un suoa casa,, sembra essere ...

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - claudioruss : Mario Rui: 'Cristiano #Ronaldo? Può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti, viene fuori alla grande.… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: Cristiano #Ronaldo-#Napoli: per il momento non è una trattativa vera e propria. Mendes lo ha offerto dappertutto, negli… - whiteMorpheuss : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli -