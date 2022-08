Cristiano Ronaldo-Juventus, possibile ritorno di fiamma? Arriva la notizia! (Di venerdì 26 agosto 2022) La situazione Ronaldo sta infiammando le ultime ore di mercato, in particolare per le squadre della Serie A. Jorge Mendes, storico agente del portoghese, avrebbe proposto CR7 al Napoli, conoscendo la voglia dei Red Devils di portare Osimhen ad Old Trafford. Cristiano Ronaldo sembra veramente essere un separato in casa a United, con ten Hag che pare aver chiuso totalmente i rapporti con l’attaccante. In questa situazione sta lavorando Jorge Mendes, che vorrebbe trovare una sistemazione in Champions per il suo assistito numero uno. FOTO: Getty – ten Hag-Ronaldo-United Nelle ultime ore si è parlato tantissimo del sogno Napoli. Secondo Paganini, giornalista Rai Sport, i partenopei sarebbero in pole per CR7, tuttavia il trasferimento resta complicato. Nonostante ciò, sempre secondo Paganini, ci ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) La situazionesta inndo le ultime ore di mercato, in particolare per le squadre della Serie A. Jorge Mendes, storico agente del portoghese, avrebbe proposto CR7 al Napoli, conoscendo la voglia dei Red Devils di portare Osimhen ad Old Trafford.sembra veramente essere un separato in casa a United, con ten Hag che pare aver chiuso totalmente i rapporti con l’attaccante. In questa situazione sta lavorando Jorge Mendes, che vorrebbe trovare una sistemazione in Champions per il suo assistito numero uno. FOTO: Getty – ten Hag--United Nelle ultime ore si è parlato tantissimo del sogno Napoli. Secondo Paganini, giornalista Rai Sport, i partenopei sarebbero in pole per CR7, tuttavia il trasferimento resta complicato. Nonostante ciò, sempre secondo Paganini, ci ...

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - claudioruss : Mario Rui: 'Cristiano #Ronaldo? Può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti, viene fuori alla grande.… - Kevinfitnessgym : RT @Cr7Fran4ever: Cristiano Ronaldo, UCL Final Cardiff 2017. ?????? - doppiamilza : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli -