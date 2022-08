Cristiano Ronaldo, clamoroso: ritorno allo Sporting Lisbona a un passo (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo Sporting Lisbona è pronto a riportare a casa Cristiano Ronaldo: la clamorosa indiscrezione sul futuro del portoghese Ronaldo a un passo dallo Sporting Lisbona. Ne è certo il quotidiano spagnolo Marca, che spiega come l’ex Juve voglia un club più sereno e senza le pressioni che riceve ogni giorno al Manchester United, potendo così prepararsi nel migliore dei modi per il prossimo Mondiale in Qatar. Portoghesi che appaiono in vantaggio su Chelsea e Marsiglia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Loè pronto a riportare a casa: la clamorosa indiscrezione sul futuro del portoghesea un. Ne è certo il quotidiano spagnolo Marca, che spiega come l’ex Juve voglia un club più sereno e senza le pressioni che riceve ogni giorno al Manchester United, potendo così prepararsi nel migliore dei modi per il prossimo Mondiale in Qatar. Portoghesi che appaiono in vantaggio su Chelsea e Marsiglia L'articolo proviene da Calcio News 24.

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - claudioruss : Mario Rui: 'Cristiano #Ronaldo? Può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti, viene fuori alla grande.… - NandoNuovo : @tra_70_e_80 Non l'ho messo perché è fuori categoria, spero che nessuno dica che Cristiano Ronaldo sia meglio di Ma… - leggoit : Cristiano #Ronaldo sempre più vicino al #Napoli, ma spunta una nuova ipotesi #CR7 -