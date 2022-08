Cristiano Ronaldo al Napoli: la trattativa ai limiti dell’impossibile (Di venerdì 26 agosto 2022) A 37 anni Cristiano Ronaldo non sta vivendo una buona situazione al Manchester United. Gli ultimi rumor parlano di una sua potenziale entrata nel Napoli nell’ambito di una maxi operazione che porterebbe Osimhen a Old Trafford. Ronaldo al Napoli, una maxi operazione Negli ultimi due mesi il nome di Ronaldo è stato accostato a tantissime squadre: dal Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Sporting Lisbona al Marsiglia. Fino all’ultima notizia, rilanciata da Tuttosport: Cristiano Ronaldo al Napoli con Osimhen al Manchester United. Mancano sei giorni alla fine del mercato, una maxi operazione come queste prevede una serie di trattative complicate in così poco tempo. Senz’altro Ronaldo al Maradona porterebbe infinito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) A 37 anninon sta vivendo una buona situazione al Manchester United. Gli ultimi rumor parlano di una sua potenziale entrata nelnell’ambito di una maxi operazione che porterebbe Osimhen a Old Trafford.al, una maxi operazione Negli ultimi due mesi il nome diè stato accostato a tantissime squadre: dal Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Sporting Lisbona al Marsiglia. Fino all’ultima notizia, rilanciata da Tuttosport:alcon Osimhen al Manchester United. Mancano sei giorni alla fine del mercato, una maxi operazione come queste prevede una serie di trattative complicate in così poco tempo. Senz’altroal Maradona porterebbe infinito ...

