“Cristiano Ronaldo al Napoli è tutto vero, si può fare. Osimhen al Manchester United” (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Napoli – Cristiano Ronaldo può giocare nella squadra di Spalletti, con Victor Osimhen acquistato dal Manchester United. È una clamorosa notizia di mercato che gira oramai da qualche mese, ma che in questa ultima settimana di trattative può diventare realtà. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato della possibilità Ronaldo per la squadra azzurra, ma c’erano anche ampi margini di scetticismo. Margini che con il passare dei giorni si sono assottigliati sempre di più. Ora ci sono i termini della concretezza, questo non significa che si farà sicuramente ma la trattativa secondo tuttosport è assolutamente reale con Jorge Mendes che ci sta lavorando concretamente oramai da tempo. Crisitano Ronaldo al Napoli. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercatopuò giocare nella squadra di Spalletti, con Victoracquistato dal. È una clamorosa notizia di mercato che gira oramai da qualche mese, ma che in questa ultima settimana di trattative può diventare realtà. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato della possibilitàper la squadra azzurra, ma c’erano anche ampi margini di scetticismo. Margini che con il passare dei giorni si sono assottigliati sempre di più. Ora ci sono i termini della concretezza, questo non significa che si farà sicuramente ma la trattativa secondosport è assolutamente reale con Jorge Mendes che ci sta lavorando concretamente oramai da tempo. Crisitanoal. ...

