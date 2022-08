Cremonese, Dessers: «La Serie A il mio obiettivo da sempre, era il mio sogno» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il neo attaccante della Cremonese Dessers ha parlato del suo arrivo in grigiorosso e del sogno di giocare in Serie A Cyriel Dessers, neo attaccante della Cremonese, in una intervista a Cremona 1 ha parlato del suo sogno avveratosi di giocare in Serie A. Serie A – «Venire a giocare in Italia è sempre stato il mio sogno, non è stato un problema passare dalla Conference League con il Feyenoord ad una squadra come la Cremonese che lotta per la salvezza. Poter giocare in A era il mio obiettivo da sempre». PRIMO GOL – «Spero di essermi tenuto il primo gol per la prima partita allo Zini contro il Torino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il neo attaccante dellaha parlato del suo arrivo in grigiorosso e deldi giocare inA Cyriel, neo attaccante della, in una intervista a Cremona 1 ha parlato del suoavveratosi di giocare inA.A – «Venire a giocare in Italia èstato il mio, non è stato un problema passare dalla Conference League con il Feyenoord ad una squadra come lache lotta per la salvezza. Poter giocare in A era il mioda». PRIMO GOL – «Spero di essermi tenuto il primo gol per la prima partita allo Zini contro il Torino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

serieApallone : Cremonese, Dessers si racconta: 'Sempre sognato la Serie A': Cremonese: il nuovo arrivo Cyriel Desser...... leggi… - ProfidiAndrea : ?? #Gonzalez (Fiorentina) vs Napoli ?? #Giroud (Milan) vs Bologna ?? #Dessers (Cremonese) vs Torino #Fantacalcio - NickCeck : @iljackmora La Cremonese non ha sfigurato contro Roma e Fiorentina. Se la si sottovaluta torniamo a casa con due pe… - GerardoPetti1 : buongiorno una punta da affiancare a #Osimhen e #Giroud tra: #Henry ( #Verona - #Atalanta ) #Caprari ( #Monza -… - ProfidiAndrea : ?? #Dessers (Cremonese): un'ottima impressione contro la #Roma dove ha sfiorato più volte il gol, ora c'è il Torino… -