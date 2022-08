Credito di imposta e prezzi, nuovo piano di emergenza del governo (Di venerdì 26 agosto 2022) «Con le sanzioni abbiamo dichiarato una guerra economica alla Russia e l'Ue non ha valutato alcune conseguenze controproducenti che si sarebbero scatenate». Il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, va dritto al problema. Dal palco del Meeting di Rimini invita a non farsi illusioni e indica la sola vera istituzione che può far qualcosa: l'Unione europea. Il problema è che, fino ad oggi, è rimasta inerme. Per il ministro della Lega «le regole che ci siamo dati nel passato, che avevano senso, oggi sono controproducenti». Regole che l'Italia «ha messo in discussione, cioè la nostra richiesta del price cap (il tetto al prezzo, ndr) e quella di disaccoppiare il costo dell'energia elettrica rispetto a quello massimo del gas». La ricetta di Giorgetti è condivisa anche dal Partito democratico. Ma, dato che gli altri paesi dell'Unione, soprattutto quelli del Nord Europa, sono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) «Con le sanzioni abbiamo dichiarato una guerra economica alla Russia e l'Ue non ha valutato alcune conseguenze controproducenti che si sarebbero scatenate». Il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, va dritto al problema. Dal palco del Meeting di Rimini invita a non farsi illusioni e indica la sola vera istituzione che può far qualcosa: l'Unione europea. Il problema è che, fino ad oggi, è rimasta inerme. Per il ministro della Lega «le regole che ci siamo dati nel passato, che avevano senso, oggi sono controproducenti». Regole che l'Italia «ha messo in discussione, cioè la nostra richiesta del price cap (il tetto al prezzo, ndr) e quella di disaccoppiare il costo dell'energia elettrica rispetto a quello massimo del gas». La ricetta di Giorgetti è condivisa anche dal Partito democratico. Ma, dato che gli altri paesi dell'Unione, soprattutto quelli del Nord Europa, sono ...

antoniomisiani : Dal @pdnetwork 5 proposte per il #carobollette: 1) tetto al prezzo dell’elettricità; 2) un nuovo contratto luce soc… - tempoweb : Credito di imposta e prezzi, nuovo piano di emergenza del #governo #gas #energia #26agosto #iltempoquotidiano… - Adnkronos : Nuovi picchi per il #gas, la preoccupazione degli industriali. #Letta: 'Subito un decreto su credito imposta e prez… - RoccoRaffaele1 : Un credito d'imposta che passerebbe dal 25% al 30% non serve a nulla. Va portato al 50%. Trovate le risorse ma port… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Un decreto legge che raddoppi il credito d'imposta si può fare domattina. E anche il disaccoppiamento dei costi dell'ene… -