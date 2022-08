Covid oggi Toscana | 942 contagi e 4 morti | bollettino 26 agosto

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 942 i nuovidainsecondo ildi, 26. Si registrano inoltre altri 4. 202 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 740 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.372.090 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.278.907 (93,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.416 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo. Sono invece 1.419 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,4% è risultato ...

