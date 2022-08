Covid, oggi nel Lazio 1.576 nuovi casi e 8 morti: il bollettino dalle Asl (Di venerdì 26 agosto 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 12.38. tamponi, si registrano 1.576 nuovi casi positivi, sono 8 i decessi, 612 i ricoverati, 42 le terapie intensive e +9.077 i guariti. Il rapporto positivi e tamponi è al 12.7%. I casi a Roma città sono a quota 727.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Covid nel Lazio, i dati di oggi 26 agosto Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 253 1 Asl Roma 2 279 1 Asl Roma 3 195 0 Asl Roma 4 63 0 Asl Roma 5 111 1 Asl Roma 6 140 1 Latina 203 1 Rieti 60 1 Viterbo 63 1 Frosinone 209 1 Emergenza Ucraina Ad oggi sono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) ‘nelsu un totale di 12.38. tamponi, si registrano 1.576positivi, sono 8 i decessi, 612 i ricoverati, 42 le terapie intensive e +9.077 i guariti. Il rapporto positivi e tamponi è al 12.7%. Ia Roma città sono a quota 727.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel, i dati di26 agosto Asl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 253 1 Asl Roma 2 279 1 Asl Roma 3 195 0 Asl Roma 4 63 0 Asl Roma 5 111 1 Asl Roma 6 140 1 Latina 203 1 Rieti 60 1 Viterbo 63 1 Frosinone 209 1 Emergenza Ucraina Adsono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). ...

