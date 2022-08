Covid oggi Lazio, 1.576 contagi e 8 morti. A Roma 727 nuovi casi (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.576 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 612, 11 in meno da ieri, 42 le terapie intensive, uno in più di ieri, e 9.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 727. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 253 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 279 i nuovi casi e 1 decesso. Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.576 ida Coronavirus, 26 agosto 2022 nel, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 612, 11 in meno da ieri, 42 le terapie intensive, uno in più di ieri, e 9.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. Icittà sono a quota 727. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 253 ie 1 decesso. Asl2: sono 279 ie 1 decesso. Asl ...

