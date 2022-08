Covid oggi Italia, Ricciardi: "Senza contrasto, contagi risalgono" (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute)() - "Siamo in una fase epidemiologica estremamente precaria. Non ci sono dati di una stabilizzazione decisa. E' quello che ormai ci ha insegnato questo virus: se non viene contrastato torna ad aumentare" . A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all'Università Cattolica commentando i dati del monitoraggio settimanale che indicano una lieve ripresa dell'incidenza settimanale dopo settimane di calo. "E' evidente che in questo momento - continua - non c'è una strategia di contrasto al virus e quindi c'è una maggiore diffusione. E nel momento in cui aumenteranno i fattori di rischio - in particolare l'affollamento in ambienti interni - aumenteranno ancora i contagi", prosegue. "Nessuna forza politica parla di Covid nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute)() - "Siamo in una fase epidemiologica estremamente precaria. Non ci sono dati di una stabilizzazione decisa. E' quello che ormai ci ha insegnato questo virus: se non viene contrastato torna ad aumentare" . A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all'Università Cattolica commentando i dati del monitoraggio settimanale che indicano una lieve ripresa dell'incidenza settimanale dopo settimane di calo. "E' evidente che in questo momento - continua - non c'è una strategia dial virus e quindi c'è una maggiore diffusione. E nel momento in cui aumenteranno i fattori di rischio - in particolare l'affollamento in ambienti interni - aumenteranno ancora i", prosegue. "Nessuna forza politica parla dinella ...

