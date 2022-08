Covid oggi Italia, 21.998 contagi e 99 morti: bollettino 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.998 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 175.226. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 35.386 persone. LAZIO – Sono 1.576 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.998 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 175.226. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 35.386 persone. LAZIO – Sono 1.576 i nuovida Coronavirus, 262022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. ...

SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Risalgono contagi, Gimbe: 'Serve piano per autunno'. DIRETTA - pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - ilPontormo : RT @MarcoBa57378939: @ellyesse La scienza finanziata con quale risorse e con quali obiettivi? Per il Corriere della Sera di oggi, gli antin… - kit960 : RT @Mirkosway74: Dopo due anni di restrizioni, discriminazioni, ricatti, divisioni, terapie sbagliate e una micidiale vaccinazione sperimen… - ValentinaCheye1 : RT @cri_lavit: Il #COVID si cura! Aggiungo la pagina del Corriere di oggi?? -