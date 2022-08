Covid oggi Italia, 21.998 contagi e 99 morti: bollettino 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.998 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. LAZIO – Sono 1.576 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 21.998 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. LAZIO – Sono 1.576 i nuovida Coronavirus, 262022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di ...

Covid, le notizie. Bollettino: 21.998 casi e 99 morti. Tasso positività al 14,8%. DIRETTA Sky Tg24 Covid, 1.484 nuovi casi in Sicilia Sono 1.484 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.415 tamponi processati. Ieri erano 1.762. Il tasso di positività è quasi al 14,3% in diminuzione rispetto al precedente. Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per i vaccini Covid Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfizer-BioNtech viola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016.