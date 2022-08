(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sudafricasandwich’. Una di queste viene ora “ufficialmente descritta come un ricombinantee chiamata ‘Xay’. Al momento, siamo allertati non preoccupati, ma abbiamo aumentato la sorveglianza genomica”. A spiegarlo via Twitter è Tulio de Oliveira, super esperto a capo del Center for Epidemic Response and Innovation (Ceri) della Stellenbosch University, in prima linea nella sorveglianza di Sars-CoV-2 sul fronte africano e primo con il suo team a identificare in passato leBeta e. Oggi dedica alcuni post ai ‘ricombinanti’: chimere, mix di diverse, in questo caso due che combinano. E spiega di aver ...

FrancescoBonif1 : Nel programma Pd di Crisanti NUOVE CHIUSURE contro il Covid. Dopo aver iniziato con l’aumento delle tasse adesso Le… - AurelianoStingi : L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini a… - MediasetTgcom24 : Crisanti: 'Studiare nuove restrizioni se il Covid torna aggressivo' #elezioni #crisanti #covid #politiche… - ArcaduAngelo : RT @Adnkronos: #Covid, trovate nuove varianti Delta-Omicron in #Sudafrica - Adnkronos : #Covid, trovate nuove varianti Delta-Omicron in #Sudafrica -

Adnkronos

...ricorda come spesso guru dell'economia e coach d'impresa spighino che da ogni crisi nascono... oggi per la crisi energetica , ieri per ile l'altro ieri per le varie crisi finanziarie ...Sono state trovate in Sudafrica. L'esperto: "Una è stata chiamata Xay, alzata la sorveglianza" In Sudafrica'varianti sandwich' Delta - Omicron . Una di queste viene ora " ufficialmente descritta come un ricombinante Delta - Omicron e chiamata 'Xay' . Al momento, siamo allertati non preoccupati, ma ... Covid, nuove varianti 'sandwich' Delta-Omicron «Non so ancora che viaggio farò la prossima volta: dipende dalla situazione legata al Covid – ha detto –. Spero, però, che la meta sia di nuovo l’Asia». Francesco adora ...ROMA (ITALPRESS) - "Questa settimana osserviamo un leggero incremento nel numero di nuovi casi Covid-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 per 100mila abitanti. L'Rt però mostra ...