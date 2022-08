Covid, la terapia con antinfiammatori riduce le ospedalizzazioni del 90 per cento (Di venerdì 26 agosto 2022) Se i contagi dovessero tornare a salire, la terapia precoce potrebbe scongiurare la pressione eccessiva sugli ospedali e gli elevati costi dei trattamenti, tra gli aspetti più drammatici della pandemia Leggi su corriere (Di venerdì 26 agosto 2022) Se i contagi dovessero tornare a salire, laprecoce potrebbe scongiurare la pressione eccessiva sugli ospedali e gli elevati costi dei trattamenti, tra gli aspetti più drammatici della pandemia

Corriere : Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni Covid del 90% - MisterRockin : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… - Ignorendo : RT @cristinamacca: Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni per il #Covid - fonte @Corriere - come se fosse una notizia, quando i m… - GualcoGabriella : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… - alpardu : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… -