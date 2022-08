Covid Italia, risale l’incidenza: Rt in lieve calo (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo settimane di calo, torna a salire l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19 in Italia, che nel periodo 19-25 agosto registra un lieve aumento attestandosi a 277 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 260 registrati la settimana precedente (12-18 agosto). E’ quanto riporta il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Nel periodo 2-15 agosto, inoltre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 è stato pari a 0,74, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica, pari a 0.75 al 15 agosto rispetto allo 0.77 registrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo settimane di, torna a saliresettimanale a livello nazionale dei casi di-19 in, che nel periodo 19-25 agosto registra unaumento attestandosi a 277 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 260 registrati la settimana precedente (12-18 agosto). E’ quanto riporta il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Nel periodo 2-15 agosto, inoltre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di-19 è stato pari a 0,74, indiminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica, pari a 0.75 al 15 agosto rispetto allo 0.77 registrato ...

