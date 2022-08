Covid in Lombardia, 3.017 i nuovi positivi. A Bergamo +315 casi (Di venerdì 26 agosto 2022) I dati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-42). A fronte di 19.504 tamponi effettuati, sono 3.017 i nuovi positivi (15,4%) nella giornata di venerdì 26 agosto. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 agosto 2022) I dati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-42). A fronte di 19.504 tamponi effettuati, sono 3.017 i(15,4%) nella giornata di venerdì 26 agosto.

