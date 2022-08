Covid (bollettino 26 ago), 21.998 nuovi casi e 99 decessi (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 23.438) e 99 i decessi (ieri 84) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.226 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 148.412 (ieri 154.143) con un tasso di positività, ieri pari al 15,2%, che oggi scende al 14,8%. Sul fronte del sistema sanitario, si registra una diminuzione delle terapie intensive, -3, per un totale di 231, mentre i ricoveri ordinari sono 177 in meno, per un totale di 5.827.Secondo il monitoraggio della cabina di regia di Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute, nel periodo 2-15 agosto 2022 l`Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 idi positività al-19 (ieri 23.438) e 99 i(ieri 84) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.226 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 148.412 (ieri 154.143) con un tasso di positività, ieri pari al 15,2%, che oggi scende al 14,8%. Sul fronte del sistema sanitario, si registra una diminuzione delle terapie intensive, -3, per un totale di 231, mentre i ricoveri ordinari sono 177 in meno, per un totale di 5.827.Secondo il monitoraggio della cabina di regia di Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute, nel periodo 2-15 agosto 2022 l`Rt medio calcolato suisintomatici è stato ...

