Costruita una nuova batteria “casalinga”: da ricerca del MIT un gioiello economico ed anche ignifuga (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ a base di alluminio, zolfo e sale, è stata messa a punto dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed è talmente semplice da comporre che la si potrebbe quasi fare in casa: è la nuova batteria alternativa al litio, economica ed ignifuga. Scopriamo di cosa si tratta. La nuova batteria all’alluminio, zolfo e sale è stata ideata presso l’MIT di Boston – ComputerMagazine.itE’ stato un team di ingegneri a giungere all’idea di adoperare ingredienti comuni a basso costo ed innocui per creare un nuovo tipo di batterie energetiche, dalle prestazioni talmente elevate da poter “competere” con quelle al litio (assai più costoso ed a rischio di esplosione ed incendi). “Volevamo inventare qualcosa che fosse migliore, molto migliore, delle batterie agli ioni di litio – ha dichiarato ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ a base di alluminio, zolfo e sale, è stata messa a punto dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed è talmente semplice da comporre che la si potrebbe quasi fare in casa: è laalternativa al litio, economica ed. Scopriamo di cosa si tratta. Laall’alluminio, zolfo e sale è stata ideata presso l’MIT di Boston – ComputerMagazine.itE’ stato un team di ingegneri a giungere all’idea di adoperare ingredienti comuni a basso costo ed innocui per creare un nuovo tipo di batterie energetiche, dalle prestazioni talmente elevate da poter “competere” con quelle al litio (assai più costoso ed a rischio di esplosione ed incendi). “Volevamo inventare qualcosa che fosse migliore, molto migliore, delle batterie agli ioni di litio – ha dichiarato ...

