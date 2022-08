Così il campionato di calcio in Ucraina è diventato il simbolo della resistenza (Di venerdì 26 agosto 2022) «È un’iniziativa unica nella storia: il calcio contro la guerra in mezzo a una guerra, il calcio per la pace». Le parole dette da Andriy Pavelko, presidente della Federcalcio di Kyjiv, a fine luglio al Guardian anticipavano già quello che sarebbe stato un mese dopo: un campionato di calcio che riprende in un Paese in guerra, nella guerra più mediatizzata degli ultimi anni. Ad alcuni sembra una follia, a dispetto delle misure di sicurezza messe a disposizione dal governo – stadi con sirene e rifugi antiaerei, armi difensive piazzate intorno agli impianti, arbitri addestrati su cosa fare in caso di attacco russo, pubblico totalmente assente – ma nulla racconta l’Ucraina contemporanea, e non solo degli ultimi mesi, come questa storia. Che non sia più solo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) «È un’iniziativa unica nella storia: ilcontro la guerra in mezzo a una guerra, ilper la pace». Le parole dette da Andriy Pavelko, presidenteFederdi Kyjiv, a fine luglio al Guardian anticipavano già quello che sarebbe stato un mese dopo: undiche riprende in un Paese in guerra, nella guerra più mediatizzata degli ultimi anni. Ad alcuni sembra una follia, a dispetto delle misure di sicurezza messe a disposizione dal governo – stadi con sirene e rifugi antiaerei, armi difensive piazzate intorno agli impianti, arbitri addestrati su cosa fare in caso di attacco russo, pubblico totalmente assente – ma nulla racconta l’contemporanea, e non solo degli ultimi mesi, come questa storia. Che non sia più solo ...

