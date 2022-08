Coronavirus in Italia, quasi 22 mila nuovi casi. Aumentano i decessi: sono 99 in un giorno (Di venerdì 26 agosto 2022) sono 21.998 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 23.348 di ieri ma soprattutto i 24.691 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 148.412 contro i 154.143 di ieri, con un tasso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 agosto 2022)21.998 iCovid innelle ultime 24 ore, contro i 23.348 di ieri ma soprattutto i 24.691 di venerdì scorso. I tamponi processati148.412 contro i 154.143 di ieri, con un tasso...

