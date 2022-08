Corona virus | Italia | 697822 attualmente positivi a test -13490 in un giorno con 175226 decessi 99 e 20894012 guariti Totale di 21767060 casi 21998 Dati della protezione civile | effettuati 148412 tamponi

TheChain1974 : @Smith4018 @QLexPipiens @mdberardi @AlexBazzaro Ah già che ci sei elencami i vaccini contro corona virus sterilizzanti, grazie. - corona_tweet : RT @pleccese: Bassetti: “In India virus del pomodoro nei bimbi” ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Bassetti: “In India virus del pomodoro nei bimbi” ??Leggi di più su - Italy1Dr : È dovuto alla guerra (russa e ucraina) o al (virus Corona e all'epidemia di vaiolo delle scimmie) in sé. In (Esselu… - LeggereSolo : @Resistenza1967 COrona VIrus Disease!!! Significa questo Oppure COmo-VIcenza-Domodossola regionale veloce di trenitalia -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 26 agosto 2022 1.189 Nuovi casi 10.227 Test giornalieri 5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 311 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.Nella giornata di venerdì 26 agosto, in Liguria sono stati accertati 624 nuovi casi di contagio da coronavirus su 1.023 tamponi molecolari e 3.628 test antigenici.Su Google Maps e Search arriva l'etichetta per le cliniche che praticano regolarmente l'aborto: ecco i dettagli dell'aggiornamento.