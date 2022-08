Corona: nuovo processo per danneggiamento, resistenza e tentata evasione (Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - nuovo processo a carico di Fabrizio Corona: l'ex fotografo dei vip comparirà davanti ai giudici il prossimo 8 settembre per rispondere delle accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. I fatti risalgono all'11 marzo 2021 quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso il suo rientro in carcere - revocando i domiciliari dopo più violazioni alle prescrizioni - e lui aveva protestato - tutto documentato sui social - ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza con cui venne trasportato all'ospedale Niguarda. L'accusa di tentata evasione è legata al fatto di aver provato, quando era ricoverato prima di essere trasferito in carcere, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 ago. (Adnkronos) -a carico di Fabrizio: l'ex fotografo dei vip comparirà davanti ai giudici il prossimo 8 settembre per rispondere delle accuse dia pubblico ufficiale e per un tentativo di. I fatti risalgono all'11 marzo 2021 quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso il suo rientro in carcere - revocando i domiciliari dopo più violazioni alle prescrizioni - e lui aveva protestato - tutto documentato sui social - ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza con cui venne trasportato all'ospedale Niguarda. L'accusa diè legata al fatto di aver provato, quando era ricoverato prima di essere trasferito in carcere, di ...

