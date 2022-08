Convocati Roma, le scelte di Mourinho per il match contro la Juve (Di venerdì 26 agosto 2022) Convocati Roma, José Mourinho ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il match di domani contro la Juve José Mourinho ha diramato la lista dei Convocati della Roma per il match contro la Juventus. Fuori Zaniolo, Afena-Gyan e Wijnaldum. Portieri: Svilar, Rui Patricio, Boer.Difensori: Vina, Kumbulla, Celik, Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Tripi, Karsdorp.Centrocampisti: Zalewski, Bove, Cristante, Matic, Pellegrini.Attaccanti: Abraham, Dybala, Shomurodov, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022), Joséha diramato la lista dei giocatori a disposizione per ildi domanilaJoséha diramato la lista deidellaper illantus. Fuori Zaniolo, Afena-Gyan e Wijnaldum. Portieri: Svilar, Rui Patricio, Boer.Difensori: Vina, Kumbulla, Celik, Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Tripi, Karsdorp.Centrocampisti: Zalewski, Bove, Cristante, Matic, Pellegrini.Attaccanti: Abraham, Dybala, Shomurodov, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24.

