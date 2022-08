Conferenza stampa Pioli: «De Ketelaere mi sta sorprendendo, è arrivato il suo momento» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Non ricordiamo sempre le partite dell’anno scorso, a me interessa la mentalità della squadra che sa di aver fatto una buona prestazione ma di non aver vinto». LEAO – «Deve pensare di continuare a migliorare, non sta sbagliando niente nei giorni di preparazione alla gara». DE KETELAARE – «Può essere che sia arrivato il suo momento, mi sta sorprendendo ci darà molte soddisfazioni, in quel ruolo lì ho tante scelte». GIRONE CHAMPIONS – «La Champions pretende partite di alto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Milanha parlato inalla vigilia della partita contro il Bologna Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Non ricordiamo sempre le partite dell’anno scorso, a me interessa la mentalità della squadra che sa di aver fatto una buona prestazione ma di non aver vinto». LEAO – «Deve pensare di continuare a migliorare, non sta sbagliando niente nei giorni di preparazione alla gara». DE KETELAARE – «Può essere che siail suo, mi staci darà molte soddisfazioni, in quel ruolo lì ho tante scelte». GIRONE CHAMPIONS – «La Champions pretende partite di alto ...

