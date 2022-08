Conferenza stampa Milan-Bologna, Pioli: “Possibile centrocampo a 3” (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in Conferenza stampa prima del match di San Siro contro il Bologna. Milan-Bologna, Pioli: “Leao lo vedo sereno” Il tecnico emiliano ha parlato cosi di Rafa Leao: “Da quel che vedo non è distratto, lo vedo sereno, né nervoso né preoccupato. Con l’Udinese non ha trovato bene la posizione o fisicamente non era al top, con l’Atalanta ha avuto spunti notevoli. È giusto che pensi continuamente a migliorarsi, deve salire ancora di livello. Che possa venire raddoppiato ormai è normale. Se ce ne sono due su di lui, un altro vuol dire che è libero. Dovremo imparare a gestire meglio la situazione. Su Leao c’era un fallo clamoroso, il giallo non bastava e il Var doveva sicuramente intervenire. Mbappé meglio di ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del, Stefano, ha parlato inprima del match di San Siro contro il: “Leao lo vedo sereno” Il tecnico emiliano ha parlato cosi di Rafa Leao: “Da quel che vedo non è distratto, lo vedo sereno, né nervoso né preoccupato. Con l’Udinese non ha trovato bene la posizione o fisicamente non era al top, con l’Atalanta ha avuto spunti notevoli. È giusto che pensi continuamente a migliorarsi, deve salire ancora di livello. Che possa venire raddoppiato ormai è normale. Se ce ne sono due su di lui, un altro vuol dire che è libero. Dovremo imparare a gestire meglio la situazione. Su Leao c’era un fallo clamoroso, il giallo non bastava e il Var doveva sicuramente intervenire. Mbappé meglio di ...

