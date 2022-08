Conferenza stampa Juventus-Roma, Mourinho: “Momento positivo” (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in Conferenza stampa prima del big match all’Olimpico contro la Juventus di Allegri. Juventus-Roma, Mourinho: “Nessun consiglio a Dybala” Il tecnico portoghese ha parlato cosi di Dybala: “Che consigli gli ho dato? Nessuno, nessuno. Dipende dalla personalità dell’individuo. Per qualche giocatore tornare a casa è niente, per altri è difficile, per altri 50 e 50. Per Paulo non lo so. Ha la faccia da bambino, ma non è un bambino. Ha esperienza. Con lui parliamo di come giocare, di cosa ci aspettiamo da lui. Il controllo delle sue emozioni dipende da lui. Da un punto di vista esterno, questi giorni non ho visto niente di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima o ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della, José, ha parlato inprima del big match all’Olimpico contro ladi Allegri.: “Nessun consiglio a Dybala” Il tecnico portoghese ha parlato cosi di Dybala: “Che consigli gli ho dato? Nessuno, nessuno. Dipende dalla personalità dell’individuo. Per qualche giocatore tornare a casa è niente, per altri è difficile, per altri 50 e 50. Per Paulo non lo so. Ha la faccia da bambino, ma non è un bambino. Ha esperienza. Con lui parliamo di come giocare, di cosa ci aspettiamo da lui. Il controllo delle sue emozioni dipende da lui. Da un punto di vista esterno, questi giorni non ho visto niente di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima o ...

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - raffaellapaita : A #Portovenere alla conferenza stampa della Consulta provinciale delle #donne per premiare Speranza Scappucci, dire… - borghi_claudio : Domani sarò ad #Arezzo. Conferenza stampa alle 15 per la presentazione dei candidati del centrodestra. Hotel Continentale. - ficulle39 : @EdoardoMecca1 Loro intrattengono il pubblico in campo non in conferenza stampa. - RadioDueLaghi : Primo passo verso il Concertone di Melpignano, che chiuderà La Notte della Taranta 2022, è la consueta conferenza s… -