Con il centrodestra ricostruire l’Italia è possibile: l’abbraccio Pd-M5S ci ha condotto nel baratro (Di venerdì 26 agosto 2022) Pubblichiamo le interessanti riflessioni del presidente dell’Associazione Guido Carli- Federico Carli- sulla ripresa italiana. Un’analisi che prendeva le mosse dalla crisi sanitaria del 2020 e che guardava oltre le contingenze del momento. Per questo che si presenta più che mai attuale oggi, a ridosso delle elezioni del 25 settembre. Il 21 aprile 2020, in piena pandemia, sollecitato dal professor Marco Vitale, sviluppavo alcune riflessioni che sono state pubblicate in un volume di Marco Serra Tarantola e su cui può valere la pena soffermarsi oggi, in vista delle elezioni del 25 settembre. Il tema di discussione era quello all’ordine del giorno in quel periodo: la crisi sanitaria che l’Italia stava attraversando, le sue possibili implicazioni per il futuro e i migliori strumenti da utilizzare per venirne fuori. Già allora mi era sembrato opportuno alzare gli occhi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Pubblichiamo le interessanti riflessioni del presidente dell’Associazione Guido Carli- Federico Carli- sulla ripresa italiana. Un’analisi che prendeva le mosse dalla crisi sanitaria del 2020 e che guardava oltre le contingenze del momento. Per questo che si presenta più che mai attuale oggi, a ridosso delle elezioni del 25 settembre. Il 21 aprile 2020, in piena pandemia, sollecitato dal professor Marco Vitale, sviluppavo alcune riflessioni che sono state pubblicate in un volume di Marco Serra Tarantola e su cui può valere la pena soffermarsi oggi, in vista delle elezioni del 25 settembre. Il tema di discussione era quello all’ordine del giorno in quel periodo: la crisi sanitaria chestava attraversando, le sue possibili implicazioni per il futuro e i migliori strumenti da utilizzare per venirne fuori. Già allora mi era sembrato opportuno alzare gli occhi ...

