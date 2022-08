Come gestire 4 generazioni sullo stesso posto di lavoro? In Italia è la prima volta che accade (Di venerdì 26 agosto 2022) Per la prima volta nella storia, stiamo assistendo alla convivenza di 4 diverse generazioni nelle aziende: Boomers (persone nate tra il 1946 e il 1964), Generazione X (persone nate tra il 1965 e il 1979), Generazione Y o Millennials (persone nate tra il 1980 e il 1995) e Generazione Z o Nativi Digitali (persone nate dal 1996 in poi). Questo fenomeno è dovuto a due fattori principali: lo spostamento progressivo dell’età del pensionamento, arrivato ora a 67 anni, e l’innalzamento dell’aspettativa di vita. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat, infatti, l’aspettativa di vita media in Italia è di 85,1 anni per le donne e 80,6 anni per gli uomini. La forza lavoro multigenerazionale La forza lavoro multigenerazionale rappresenta una grande ricchezza per le imprese e ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Per lanella storia, stiamo assistendo alla convivenza di 4 diversenelle aziende: Boomers (persone nate tra il 1946 e il 1964), Generazione X (persone nate tra il 1965 e il 1979), Generazione Y o Millennials (persone nate tra il 1980 e il 1995) e Generazione Z o Nativi Digitali (persone nate dal 1996 in poi). Questo fenomeno è dovuto a due fattori principali: lo spostamento progressivo dell’età del pensionamento, arrivato ora a 67 anni, e l’innalzamento dell’aspettativa di vita. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat, infatti, l’aspettativa di vita media inè di 85,1 anni per le donne e 80,6 anni per gli uomini. La forzamultigenerazionale La forzamultigenerazionale rappresenta una grande ricchezza per le imprese e ...

