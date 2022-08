Come funziona il “Centro Elezioni” attivo da oggi su TikTok (Di venerdì 26 agosto 2022) Un Centro Elezioni in-app, su TikTok, per cercare di dare una corretta indicazione (e corrette informazioni) ai giovani utenti che frequentano la piattaforma e che il 25 settembre si recheranno (per molti sarà la prima volta) a votare per scegliere il nuovo Parlamento italiano. Il tutto è stato attivato a partire da oggi, a un mese dal voto per le Politiche, proprio mentre la campagna elettorale – storicamente – è in grado di esasperare concetti, fare false promesse e raccontare storie che poi si rivelano bufale (in alcuni casi anche cavalcando fake news). LEGGI ANCHE > Quel confronto a due Letta-Meloni da Bruno Vespa che non s’ha da fare Si parte dalle etichette che, nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, saranno utilizzate per distinguere i contenuti relativi alle Elezioni del 25 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Unin-app, su, per cercare di dare una corretta indicazione (e corrette informazioni) ai giovani utenti che frequentano la piattaforma e che il 25 settembre si recheranno (per molti sarà la prima volta) a votare per scegliere il nuovo Parlamento italiano. Il tutto è stato attivato a partire da, a un mese dal voto per le Politiche, proprio mentre la campagna elettorale – storicamente – è in grado di esasperare concetti, fare false promesse e raccontare storie che poi si rivelano bufale (in alcuni casi anche cavalcando fake news). LEGGI ANCHE > Quel confronto a due Letta-Meloni da Bruno Vespa che non s’ha da fare Si parte dalle etichette che, nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, saranno utilizzate per distinguere i contenuti relativi alledel 25 ...

