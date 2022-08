Come funziona e quanto costa il quoziente familiare proposto da Giorgia Meloni (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Il quoziente familiare è uno strumento di politica fiscale ideato per tenere conto del rilievo del numero dei componenti di una famiglia rispetto alla tassazione del suo reddito. È da sempre uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, anche Come risposta alla cosiddetta società multietnica che verrebbe favorita dall'immigrazione. Giorgia Meloni ha rilanciato il tema sintetizzandolo nello slogan: più numerosa è la famiglia, meno tasse paghi. Per Fratelli d'Italia si tratta di un "obiettivo di legislatura", ma Meloni promette "qualcosa di grande impatto" fin da subito. L'idea e' di aumentare l'assegno unico universale del 50%, fino a un massimo di 260 euro mensili per figlio. Dal punto di vista tecnico il quoziente familiare prende in ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Ilè uno strumento di politica fiscale ideato per tenere conto del rilievo del numero dei componenti di una famiglia rispetto alla tassazione del suo reddito. È da sempre uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, ancherisposta alla cosiddetta società multietnica che verrebbe favorita dall'immigrazione.ha rilanciato il tema sintetizzandolo nello slogan: più numerosa è la famiglia, meno tasse paghi. Per Fratelli d'Italia si tratta di un "obiettivo di legislatura", mapromette "qualcosa di grande impatto" fin da subito. L'idea e' di aumentare l'assegno unico universale del 50%, fino a un massimo di 260 euro mensili per figlio. Dal punto di vista tecnico ilprende in ...

