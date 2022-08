Come finirà la guerra in Ucraina, la profezia di Kissinger: l'errore della Nato (Di venerdì 26 agosto 2022) Henry Kissinger interviene ancora una volta sulla guerra tra Russia ed Ucraina. In un'intervista a The Post Internazionale l'ex segretario di Stato Usa ha lodato l'operato di Joe Biden sul conflitto: “L'amministrazione Usa stia agendo correttamente. Sono d'accordo con i provvedimenti adottati per opporre resistenza all'invasione russa, perché era indispensabile dimostrare che la Russia non ha il diritto o la possibilità di imporsi con la sola forza delle armi”. “Dovrà - spiega Kissinger sul momento che porrà fine alla guerra - concludersi con dei negoziati. Si potrebbe ritenere che la Russia continuerà a essere uno Stato e che anche l'Ucraina sarà uno Stato. Quindi, la situazione potrebbe cambiare radicalmente perché l'Ucraina è stata armata dalla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Henryinterviene ancora una volta sullatra Russia ed. In un'intervista a The Post Internazionale l'ex segretario di Stato Usa ha lodato l'operato di Joe Biden sul conflitto: “L'amministrazione Usa stia agendo correttamente. Sono d'accordo con i provvedimenti adottati per opporre resistenza all'invasione russa, perché era indispensabile dimostrare che la Russia non ha il diritto o la possibilità di imporsi con la sola forza delle armi”. “Dovrà - spiegasul momento che porrà fine alla- concludersi con dei negoziati. Si potrebbe ritenere che la Russia continuerà a essere uno Stato e che anche l'sarà uno Stato. Quindi, la situazione potrebbe cambiare radicalmente perché l'è stata armata dalla ...

