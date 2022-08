Colpo a casa Gattuso, PSG all’assalto: 50 milioni sul piatto (Di venerdì 26 agosto 2022) Con la situazione Fabiàn Ruiz in stallo, il PSG vira sul gioiello di Gattuso: pronta un’offerta da 50 milioni Mancano ormai pochi giorni – esattamente sei – alla fine della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Con la situazione Fabiàn Ruiz in stallo, il PSG vira sul gioiello di: pronta un’offerta da 50Mancano ormai pochi giorni – esattamente sei – alla fine della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

mylifewitht : @tuider_Unicorn8 **house-hunting vibes Quando stavo cercando casa a LT, dopo bettole su bettole, ho avuto un impro… - laura_maffi : @fil_252707 #CalendaChiedeCose prima si è portato in casa la #gelimini e #carfagna che ha dato inizio alla demoliz… - mikey300054 : #Chalobah sarebbe un colpo di genio assoluto in quanto è forte e sa fare sia il difensore che il mediano quindi non… - marcheffe : @Giovanni_Esse Agli ucraini non è fregato del colpo di stato, del massacro di Odessa e della presa della nazione da… - silkaeya : 1 non esco di casa 2 non ho amici 3 im ugly as fuck 4 non ho nessuno su cui voglio fare colpo con un profilo c00l x… -