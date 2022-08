Coldplay, sei concerti in Italia tra Napoli e Milano ma i fan di Roma sono delusi. E scoppia la polemica sui bagarini: prezzi fino a 3400 euro (Di venerdì 26 agosto 2022) La gioia dei fan milanesi e napoletani dei Coldplay è incontenibile. Dopo sei anni di assenza live, la band capitanata da Chris Martin ha annunciato sei date nel nostro Paese: il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25, 26, 28 e 29 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Se i fan di Milano e Napoli esultano (ad esempio, su Twitter l’hashtag #ColdplayNapoli è rimasto in tendenza per due giorni), quelli di Roma hanno manifestato tutta la loro delusione. In molti si sono chiesti come mai lo stadio Olimpico o il Circo Massimo non fossero location adatte per lo show dei Coldplay. Abbiamo provato a contattare Live Nation per una replica, ma tutto tace. Ci pensa l’Assessore ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) La gioia dei fan milanesi e napoletani deiè incontenibile. Dopo sei anni di assenza live, la band capitanata da Chris Martin ha annunciato sei date nel nostro Paese: il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona die il 25, 26, 28 e 29 giugno allo Stadio San Siro di. Se i fan diesultano (ad esempio, su Twitter l’hashtag #è rimasto in tendenza per due giorni), quelli dihanno manifestato tutta la loroone. In molti sichiesti come mai lo stadio Olimpico o il Circo Massimo non fossero location adatte per lo show dei. Abbiamo provato a contattare Live Nation per una replica, ma tutto tace. Ci pensa l’Assessore ai ...

IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - Vero_Prizzon : RT @Inmyplac3: -quanti biglietti dei coldplay sei riuscita a prendere? io: - Menadv5 : RT @smellyy_caat: Harry Styles ricordati che i Coldplay hanno messo 6 SEI DATE in Italia, permetti di uscirtene solo con una è veramente de… - monkeymonkeysss : RT @zaynzariera: letteralmente io che, più passano le ore, più cerco di capire come sia possibile che su ben SEI date, non sia riuscita a p… - musictilimdead : RT @lorenzomega_: sei così bella che ti regalerei il biglietto dei coldplay -