Coldplay, sarà un tour memorabile: aumentano le date italiane, dove prenotare i biglietti (Di venerdì 26 agosto 2022) I Coldplay annunciano una nuova data italiana del Music Of The Spheres World tour che li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023.I biglietti per la nuova data di Milano sono disponibili ora su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. A sei anni di distanza dall’ultima volta in Italia con gli indimenticabili concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band britannica capitanata di Chris Martin tornerà quindi nel nostro Paese per una performance che si preannuncia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Iannunciano una nuova data italiana del Music Of The Spheres Worldche li vedrà nell’estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. Dopo l’annuncio delle, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023.Iper la nuova data di Milano sono disponibili ora su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. A sei anni di distanza dall’ultima volta in Italia con gli indimenticabili concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band britannica capitanata di Chris Martin tornerà quindi nel nostro Paese per una performance che si preannuncia ...

emsxlouis : RT @lipringlvke: harry styles tour negli stadi sarà peggio dei coldplay ma con la differenza che harry non aggiungerà date - finexlinez : RT @lipringlvke: harry styles tour negli stadi sarà peggio dei coldplay ma con la differenza che harry non aggiungerà date - serratissima : RT @lipringlvke: harry styles tour negli stadi sarà peggio dei coldplay ma con la differenza che harry non aggiungerà date - gemmacimarra : RT @Fede_ProudOfLou: Harry, piccolo suggerimento per il prossimo tour che sarà sicuramente allo stadio. Fai come i Coldplay che data l'elev… - FtsLouist : RT @lipringlvke: harry styles tour negli stadi sarà peggio dei coldplay ma con la differenza che harry non aggiungerà date -