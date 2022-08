Coldiretti: + 564 euro la spesa per le famiglie toscane - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 26 agosto 2022) Filippi: 'Molte persone che saranno costrette a fare ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Filippi: 'Molte persone che saranno costrette a fare ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi ...

Agenzia_Ansa : Con i rincari d'autunno sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone a causa dell'inflazione spinta dal… - Alice160383 : RT @Agenzia_Ansa: Con i rincari d'autunno sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone a causa dell'inflazione spinta dal carrel… - Agricolae1 : #Prezzi, @COLDIRETTITOSCA: con nuovo balzo #inflazione a luglio spesa carrello costerà 564 euro in più a famiglia n… - mediterraneotv : #CAROVITA: #COLDIRETTI 'SI SPENDERANNO 564 EURO IN PIU' PER LA SPESA' - - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Secondo una stima della Coldiretti in autunno vi saranno circa 2,6 milioni di Italiani in difficoltà per gli… -