Classifica Forbes, Raducanu e Alcaraz tra le stelle: i 10 'Paperoni' del tennis (Di venerdì 26 agosto 2022) Il tennis sta vivendo un anno di passaggio. Nel circuito maschile Rafa Nadal, 36 anni, ha vinto Australian Open e Roland Garros. Ha vinto più Slam di tutti, 22, e potrebbe chiudere l'anno da numero 1 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilsta vivendo un anno di passaggio. Nel circuito maschile Rafa Nadal, 36 anni, ha vinto Australian Open e Roland Garros. Ha vinto più Slam di tutti, 22, e potrebbe chiudere l'anno da numero 1 ...

MerliAless : RT @Tennis_Ita: Classifica Forbes 2022: Federer è il tennista più pagato per il diciassettesimo anno di fila - Tennis_Ita : Classifica Forbes 2022: Federer è il tennista più pagato per il diciassettesimo anno di fila - WebRadioActiva : ?? #WalleMobility è la #startup rivoluzionaria che punta a lanciare #taxi volanti in Italia entro il 2025. Ne abbia… - MesiNicola : @luca_bandini @Zan_bus @PietroCiardullo @RAttivo @ing_michele La classifica dei presidenti di Forbes - biancavschiller : @solo_Vale_ E nella classifica di Forbes su LinkedIn -