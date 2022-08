Clamoroso Ronaldo, proposto a Napoli e Milan: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Girano delle indiscrezioni che avrebbero del Clamoroso su Cristiano Ronaldo, Mendes lo avrebbe proposto a Napoli e Milan Girano delle indiscrezioni che avrebbero del Clamoroso su Cristiano Ronaldo, Mendes lo avrebbe proposto a Napoli e Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al Napoli si è paventata un ipotesi di scambio con Osimhen. Gli azzurri non vorrebbero privarsi del nigeriano se non a cifre alte, oltre i 100 milioni. Il portoghese arriverebbe in prestito con stipendio pagato dai Red Devils in parte. Per quanto riguarda il capitolo Milan è stato proposto lo stesso scambio con Leao, ma i rossoneri non vogliono privarsi del portoghese. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Girano delle indiscrezioni che avrebbero delsu Cristiano, Mendes lo avrebbeGirano delle indiscrezioni che avrebbero delsu Cristiano, Mendes lo avrebbe. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alsi è paventata un ipotesi di scambio con Osimhen. Gli azzurri non vorrebbero privarsi del nigeriano se non a cifre alte, oltre i 100 milioni. Il portoghese arriverebbe in prestito con stipendio pagato dai Red Devils in parte. Per quanto riguarda il capitoloè statolo stesso scambio con Leao, ma i rossoneri non vogliono privarsi del portoghese. L'articolo ...

