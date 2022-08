Cina, milioni di persone in fila per un tampone nel caldo estremo: le immagini da Chonqing – Il video (Di venerdì 26 agosto 2022) milioni di residenti hanno atteso sotto il sole per ore per farsi i tamponi anti Coronavirus. Succede a Chonqing, in Cina, per una misura delle autorità nell’ambito della politica zero-Covid adottata dal Paese. Nella città sono stati indicati test di massa contro il virus per combattere un focolaio che stava emergendo. Mercoledì, 24 agosto, la città aveva riportato 40 nuove persone infette da Covid-19, portando a 146 i casi da metà agosto. A riferirlo è la Cnn. Così le autorità hanno ordinato mercoledì a oltre 10 milioni di residenti di sottoporsi al tampone. Solo che, quel giorno, c’era un caldo torrido nella città che ha superato i 40 gradi Celsius. Sui social, ora, stanno circolando foto e video delle persone in coda negli oltre ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022)di residenti hanno atteso sotto il sole per ore per farsi i tamponi anti Coronavirus. Succede a, in, per una misura delle autorità nell’ambito della politica zero-Covid adottata dal Paese. Nella città sono stati indicati test di massa contro il virus per combattere un focolaio che stava emergendo. Mercoledì, 24 agosto, la città aveva riportato 40 nuoveinfette da Covid-19, portando a 146 i casi da metà agosto. A riferirlo è la Cnn. Così le autorità hanno ordinato mercoledì a oltre 10di residenti di sottoporsi al. Solo che, quel giorno, c’era untorrido nella città che ha superato i 40 gradi Celsius. Sui social, ora, stanno circolando foto edellein coda negli oltre ...

