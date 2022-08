Ciclismo femminile | Giro di Toscana 2022 | Martina Fidanza vince la seconda tappa e conquista la maglia rosa

(Di venerdì 26 agosto 2022) Grandissima giornata peraldi. L’azzurra classe 1999 ha vinto lafrazione in volata davanti alle polacche Katarzyna Wilkos,, e Agnieszka Sojka Skalniak, terza, ed è diventata la nuova leader della corsa a tappe italiana. In una frazione senza grosse insidie, che si è svolta in un circuito pianeggiante attorno a Campi Bisenzio, con partenza ed arrivo in Piazza Dante nel centro storico della località tra Firenze e Prato, nessuna atleta è riuscita ad evadere nei primi quattro giri (sui nove complessivi). Poi si sono avvantaggiate Bajegerova e Tonetti, ma il gruppo non ha concesso troppo spazio e nel settimoha raggiunto le due davanti. Vuelta a España: Jesus Herrada beffa ...

- Dopo tanti anni contrassegnati da un cronoprologo, Campi torna ad ospitare una gara in linea; si tratta di una corsa di 113 km in totale, frutto di ben 9 giri di un circuito cittadino di ...... ovvero la 51esima Coppa Città di Formigine, gara dia cura di ASD US Formiginese, che vedrà anche la presenza della supercampionessa Rachele Barbieri . Il cartellone di eventi ...Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo di Firenze e della gara in linea di Campi Bisenzio domani (27 agosto) è la volta della seconda frazione: una tappa in linea di 112 chilome ...La puntata di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante, si è parlato di Tour de France Donne, di ciclismo femminile e di molto altro ancora con Luciano Rabottini, Ri ...