RS RALLYSLALOM E OLTRE

... che con Pietro Ometto sulla Citroen C3 Rally2 ha strappato la vetta al duo diCorse grazie ... Ilresta aperto E così, mentre il pilota su Citroen è stato costretto a smaltire la ......delci sarà anche Roberto Pellé , in coppia con Luca Franceschini sulla Swift Hybrid per Destra 4 e già secondi al Ciocco, e Giorgio Fichera con Ronny Celli , anch'essi sulla ibrida (per... CIAR: Meteco Corse all'assalto del Rally 1000 Miglia | RS rallyslalom…e oltre