CIAR | 1000 Miglia | Crugnola balza al comando

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il pilota della Citroen fa registrare il miglior tempo sulla PS1 “Valle Sabbia-Dall’Era Valerio”, valida anche come Power Stage. Alle sue spalle troviamo l’idolo locale Stefano Albertini e il varesino Damiano De Tommaso. Sui 2,54 km della PS “Valle Sabbia-Dall’Era Valerio” è scattata ufficialmente la 45°edizione del Rally. Nella breve prova, valida come Source

Andrea Crugnola e Pietro Ometto partono con il piede giusto al 45esimo RallyMiglia , penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022. L'...per la loro classifica nel...Pubblico ed entusiasmo per Trony al RallyMiglia Lo Store di Desenzano ha presentato Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio ...speciali che delineeranno il round numero 6 del...Motori accesi già nella mattina con lo Shakedown, e sfide avviate nel pomeriggio, al 45° Rally 1000 Miglia, con la prima “super prova speciale televisiva”, la “Power Stage”, denominata “Vallesabbia Da ...Ranica (BG), 24 Agosto 2022– Archiviata la pausa estiva in casa Rally Sport Evolution si torna a fare sul serio ed al prossimo Rally 1000 Miglia, in programma ...