Ciano verso l’esclusione per Benevento: società a lavoro per definire lo scambio (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Camillo Ciano è finito ai margini del progetto tecnico del Frosinone. Salvo sorprese, l’attaccante di Marcianise salterà la terza gara di fila, dopo essere stato escluso da Fabio Grosso per gli impegni contro Modena e Brescia. Una situazione che apre all’addio, con il Benevento pronto ad accogliere il 32enne giocatore da consegnare a Fabio Caserta dopo la decisione di virare con decisione sul 3-5-2. Questione di opportunità, quelle che non avrebbe con il nuovo schieramento Roberto Insigne, altro elemento fino ai margini del progetto tecnico del proprio allenatore. L’esterno partenopeo, inizialmente in ritardo di condizione, non aveva trovato spazio neanche nel 4-3-3, segno di un idillio ormai terminato con i colori giallorossi. Meglio cercare fortuna nel 4-2-3-1 ciociaro, con le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Camilloè finito ai margini del progetto tecnico del Frosinone. Salvo sorprese, l’attaccante di Marcianise salterà la terza gara di fila, dopo essere stato escluso da Fabio Grosso per gli impegni contro Modena e Brescia. Una situazione che apre all’addio, con ilpronto ad accogliere il 32enne giocatore da consegnare a Fabio Caserta dopo la decisione di virare con decisione sul 3-5-2. Questione di opportunità, quelle che non avrebbe con il nuovo schieramento Roberto Insigne, altro elemento fino ai margini del progetto tecnico del proprio allenatore. L’esterno partenopeo, inizialmente in ritardo di condizione, non aveva trovato spazio neanche nel 4-3-3, segno di un idillio ormai terminato con i colori giallorossi. Meglio cercare fortuna nel 4-2-3-1 ciociaro, con le ...

