Ci sono tante donne, attrici, cantanti, performer, ad animare le serate - ogni giorno un nuovo spettacolo - del Todi Festival. (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono tante donne, attrici, cantanti, performer, ad animare le serate – ogni giorno un nuovo spettacolo – del Todi Festival. Frida Bollani Magoni A partire da Marianella Bargilli e Annalisa Canfora, protagoniste di Il corpo della donna come campo di battaglia, racconto di violenza e guerra di Matëi Vi?niec, Frida Bollani Magoni con il suo “concerto per piano e voce”. E per concludere con la grande Patty Pravo e il suo Minaccia bionda tour. Info:Todi, Teatro comunale e altre sedi Dal 17 agosto al 4 settembreTodiFestival.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci, adleun– del. Frida Bollani Magoni A partire da Marianella Bargilli e Annalisa Canfora, protagoniste di Il corpo della donna come campo di battaglia, racconto di violenza e guerra di Matëi Vi?niec, Frida Bollani Magoni con il suo “concerto per piano e voce”. E per concludere con la grande Patty Pravo e il suo Minaccia bionda tour. Info:, Teatro comunale e altre sedi Dal 17 agosto al 4 settembre.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ...

matteosalvinimi : Il viro-star oggi dice: “sono iscritto al PD da sei anni”, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super te… - CarloCalenda : Per un paese con il nostro debito l’affidabilità e la serietà sono fondamentali. L’Italia ha tante eccellenze ed è… - La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Siamo gli unici ad aver sempre sostenuto Mario #Draghi. Il nostro obiettivo è di ripor… - supporter_roma : @Friedkinismo2 Assolutamente, e noi abbiamo la fortuna di avere solo 4 giocatori che andranno al mondiale. Però 19… - Failingatme : RT @87miste: Ci sono tante categorie di persone che schifo ma in una in particolare fanno parte quelli che comprano i biglietti dei concert… -