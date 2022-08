Chicago Med 6 verso il finale tra confessioni, trapianti e sparatorie: anticipazioni episodi 2 settembre (Di venerdì 26 agosto 2022) Chicago Med 6 si avvia verso il finale di stagione dopo aver tenuto compagnia in questa calda estate. Il medical drama va verso il finale del 2 settembre tra confessioni, trapianti e sparatorie e con una serie di colpi di scena che spianeranno la strada alla settima stagione già annunciata e andata in onda negli Usa tra il 2021 e il 2022. Negli episodi finali di Chicago Med 6 troveremo Natalie e Will di nuovo fianco a fianco per aiutare Carol. Quando le sue condizioni peggioreranno, i due dovranno trovare un modo per sistemare il loro errore e l’unica via d’uscita possibile sembra essere il trapianto, riusciranno a vincere questa loro corsa contro il tempo? Come se non bastasse per Will arriverà il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)Med 6 si avviaildi stagione dopo aver tenuto compagnia in questa calda estate. Il medical drama vaildel 2trae con una serie di colpi di scena che spianeranno la strada alla settima stagione già annunciata e andata in onda negli Usa tra il 2021 e il 2022. Neglifinali diMed 6 troveremo Natalie e Will di nuovo fianco a fianco per aiutare Carol. Quando le sue condizioni peggioreranno, i due dovranno trovare un modo per sistemare il loro errore e l’unica via d’uscita possibile sembra essere il trapianto, riusciranno a vincere questa loro corsa contro il tempo? Come se non bastasse per Will arriverà il ...

