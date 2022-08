Chicago Med 6 trama episodi 26 agosto 2022 su Italia 1 (Di venerdì 26 agosto 2022) Chicago Med 6 torna stasera in tv venerdì 26 agosto 2022 in prima serata su Italia 1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 6 trama episodio 13 Relazioni. Da sempre Sharon è il cuore dell’ospedale, mai una parola fuori luogo, mai un tentennamento, bussola morale inappuntabile. Ecco perché quando viene ricoverata in seguito a un incidente – ha investito un ragazzino in bicicletta, portato al Med in condizioni critiche – la donna, che abbiamo sempre visto come un pilastro della comunità, sembra crollare. Tutte le sue certezze e sicurezze svaniscono, portandola a prendere decisioni opinabili. E parlando di ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)Med 6 torna stasera in tv venerdì 26in prima serata su1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAMed 6o 13 Relazioni. Da sempre Sharon è il cuore dell’ospedale, mai una parola fuori luogo, mai un tentennamento, bussola morale inappuntabile. Ecco perché quando viene ricoverata in seguito a un incidente – ha investito un ragazzino in bicicletta, portato al Med in condizioni critiche – la donna, che abbiamo sempre visto come un pilastro della comunità, sembra crollare. Tutte le sue certezze e sicurezze svaniscono, portandola a prendere decisioni opinabili. E parlando di ...

